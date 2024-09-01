Москвичка по ошибке отдала не тому курьеру платья на сумму 1 млн рублей

Платья от элитных брендов стоимостью почти миллион рублей потеряла женщина в одном из центральных районов столицы. Об этом сообщает SHOT .

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 августа на Большой Никитской улице. 30-летняя москвичка отдыхала в кафе She с пятью платьями от элитных брендов. Девушка должна была отправить их покупательнице для примерки.

Среди платьев были модели Dolce & Gabbana за 150 тыс., Basix за 50 тыс., Elie Saab за 350 тыс., Valentin Yudashkin за 100 тыс. и Ralph Lauren за 200 тыс. рублей. Продавец вызвала курьера и погрузила товар в автомобиль Lada Granta — такой же, на котором должен был ехать настоящий посыльный.

Водитель машины в ответ на вопрос, он ли должен перевезти товар, ответил утвердительно, и убыл. Через несколько минут к девушке подъехал настоящий курьер. Москвичка поняла, что отдала товары не тому, и написала заявление в полицию. Суммарно она потеряла платья на сумму 850 тыс. рублей.

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