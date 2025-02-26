Москвичка нарядилась своей матерью, чтобы снять с ее вклада миллионы рублей

Жительница Москвы в наряде пенсионерки сняла со вклада матери 2 млн рублей. При этом она воспользовалась помощью собственной дочери, сообщает « МК: срочные новости ».

50-летняя москвичка долго думала над тем, как расплатиться по всем долгам. Она захотела воспользоваться средствами своей 73-летней матери, у которой на счету накопилось более 2 млн рублей.

Тогда в голове у женщины созрел план. Она тайком взяла у родительницы паспорт, шляпу и платье. Затем женщина съездила к гримеру, чтобы тот ее «состарил». Надев одежду матери, москвичка в гриме пришла в банк на Новом Арбате, выдав себя за свою пожилую родственницу.

При этом женщина для большей убедительности привела с собой свою 22-летнюю дочь. Выдав себя за пенсионерку, москвичка похитила свыше 2 млн рублей у матери.

В банке обмана не заподозрили. Женщина под видом матери дважды появлялась там, и дважды ей удавалось снять деньги с вклада.

Истинная владелица средств обнаружила пропажу через месяц. Она обратилась в полицию. В итоге ее дочери и внучке дали 1 и 2 года условно.

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