Мужчина в Химках обманом завладел недвижимостью знакомой на 63,5 млн рублей

Химкинский городской суд вынес приговор по делу Владимира Барцакина, который похитил объекты недвижимости на сумму более 63,5 млн руб., сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина воспользовался тем, что у его знакомой, которая постоянно проживала за границей, была недвижимость в Подмосковье. Женщина не могла осуществлять надлежащий контроль за ней.

Барцакин в августе 2017 года изготовил фиктивные документы о продаже недвижимости подруги, переоформив на себя право собственности. Общий ущерб, причиненный настоящей владелице домов и земельных участков, превысил 63,5 млн руб.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд приговорил обвиняемого в крупном мошенничестве к 7 годам лишения свободы, а сделку купли-продажи признал недействительной.

Барцакин должен будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Потерпевшей вернули ее украденную недвижимость.

Ранее преступная группа похитила недвижимость на 260 млн руб. в Подмосковье и столице. Участников приговорили к длительным срокам.