Преступная группа похитила недвижимость на 260 млн руб в Москве и Подмосковье

Красногорский городской суд вынес приговор четверым фигурантам по делу о хищении объектов недвижимости и денежных средств на сумму свыше 260 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области .

Суд признал виновными Сергея А., Полину А., Дениса В. и Александра О. в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, а также в самоуправстве.

С сентября 2018 года по сентябрь 2019 года Сергей А. создал преступную группу с целью хищения недвижимости. В ее состав вошли его друг, супруга, личный водитель семьи потерпевшей, а также другие соучастники.

Сергей А. знал, что у потерпевшей и ее сына в собственности находятся 11 объектов недвижимости на территории Москвы и Подмосковья. Он убедил женщину в необходимости переоформить право собственности на них на близких лиц, заявив, что имущество могут забрать кредиторы.

Затем фигуранты имитировали процесс сделок купли-продажи — недвижимость они зарегистрировали на себя и подставных лиц. В итоге потерпевшей был нанесен ущерб в размере более 260 млн руб.

Суд приговорил Сергея А. к 5 годам лишения свободы, Дениса В. и Александра О. — к 4 годам 6 месяцам, Полину А. — к 4 года лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14 лет. Имущество фигурантов было арестовано.