Москвичка на сеансе психотерапии вспомнила, как ее в детстве изнасиловал отчим

Москвичка на сеансе психотерапии вспомнила о сексуальном насилии в детстве, совершенном отчимом. Девушка написала на него заявление в полицию, но уголовное дело так и не было возбуждено, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Несколько месяцев назад на сеансе у психолога 24-летняя Елизавета вспомнила, как отчим совершил над ней сексуальное насилие. Из-за сильного стресса она надолго забыла о случившемся. По словам девушки, она росла в неблагополучной семье. Отчим ее бил и просил показать грудь, а мать поддерживала его поведение. Елизавета утверждает, что просто не видела к себе хорошего отношения. Она рассказала о случившемся школьному психологу, но безрезультатно.

«Когда поняла, что он меня изнасиловал, что мне ничего не приснилось, несколько недель рыдала, но у меня ушла тревога, осталась только горечь», — поделилась Елизавета.

Спустя много лет, Елизавета из-за тяжелого психоэмоционального состояния обратилась к психологам. На одном из сеансов москвичка вспомнила, что отчим изнасиловал ее, когда ей было 13-14 лет. Елизавета написала заявления в полицию. В настоящее время ее отчим один воспитывает троих несовершеннолетних детей и снимает о них видео в TikTok.

Однако после заявлений никаких проверок в семье не было. Прямых доказательств у Елизаветы нет из-за срока давности, а все обследования у гинеколога в детском возрасте «лично контролировала» мать. Девушка намерена добиться справедливости и хочет наказания для отчима.

