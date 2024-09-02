Москвичка ампутировала себе палец обручальным кольцом

сегодня в 16:55

Жительница Москвы оторвала себе палец обручальным кольцом. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Женщина во время пребывания дома зацепилась кольцом за предмет, дернула руку, и осталась без безымянного пальца — произошла бытовая ампутация. С травмой женщина приехала в ГКБ имени А.К. Ерамишанцева.

Доктора установили спицы, чтобы зафиксировать положение поврежденного пальца. Также врачи сшили сухожилия, вены, артерию.

Операция шла четыре часа. Врачам удалось спасти безымянный палец пациентки. Через некоторое время после завершения реабилитации, она снова сможет носить кольцо.

Ранее из глаза мужчины достали 35 червей. Если бы не вмешательство врачей, мужчина бы лишился зрения.