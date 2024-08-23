В Дагестане из глаза мужчины достали 35 червей и спасли ему зрение

В Дагестане врачи Республиканской офтальмологической больницы заметили, что из глаза мужчины выпадают опарыши, срочно провели осмотр и удалили из организма пациента порядка 35 червей, сообщает РИА Новости .

«Мужчина без определенного места жительства поступил в медучреждение из Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи. Там врачи заметили у пациента выпадение червей из глаза и сразу же направили его в РОБ имени Х. О. Булача. Здесь бригада специалистов извлекла из глаза мужчины порядка 35 опарышей», — сообщили в больнице.

Отмечается, что 55-летнему мужчине помощь была оказана вовремя. Благодаря удалению опарышей, которые буквально объели роговицу и верхний слой слизистой оболочки, зрение ему удалось сохранить.

Личинки мух удаляли под общей анестезией, затем тщательно обработали раны. Пациент пошел на поправку, в настоящее время его зрению и глазам ничего не угрожает.

Ранее врачам удалось спасти глаз боксеру Дмитрию Двали, которого жестоко избили в Феодосии. Вероятность восстановить зрение была крайне мала, но у медиков все получилось.