SHOT: врачам удалось сохранить глаз избитому в Феодосии боксеру Дмитрию Двали

Спортсмену проводили операцию в столичном НИИ глазных болезней имени Краснова. Несмотря на то, что вероятность «собрать» глаз составляла всего 1%, процедура прошла успешно.

Орган зрительной системы был почти уничтожен, но врачам удалось «сотворить чудо». О том, как «будет себя вести глаз», станет известно через несколько месяцев.

Пострадавший чувствует себя хорошо, у него отличное настроение. За то, что Двали заступился за парня, которого избивали толпой в Феодосии, ему выдадут медаль «Доблесть и отвага».

Ранее суд арестовал еще троих участников в нападении на чемпиона по боксу. Всего по делу Двали задержали девятерых подозреваемых.