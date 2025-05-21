Москвичи массово жалуются на рабочих, справляющих нужду во дворе школы

Жители ЖК «Life-Варшавское» на юге столицы массово жалуются в полицию на рабочих, которые справляют нужду на территории школы и мусорят во дворах, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам местных жителей, рабочие буквально оккупировали дворы. Очевидец снял видео, на котором один из них справляет нужду на газон прямо возле школы среди белого дня. Вокруг ходят мамы с детьми.

На замечания в грубой форме рабочий фактически не отреагировал. Он даже удивился и задал оператору вопрос, чем он мешает людям. В итоге рабочий молча удалился.

При этом, по словам местных жителей, полиция отказывается приезжать на вызовы. После многочисленных обращений одному из жильцов все же перезвонили и попросили больше не беспокоить полицию.

Ранее в городе Арсеньев Приморского края произошла массовая драка с участием рабочих из Узбекистана и Северной Кореи. Кадры с места конфликта опубликовали в Сети.