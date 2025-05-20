Узбеки и северокорейцы устроили массовое побоище на российской стройке
В Приморье сообщили о массовой драке мигрантов из КНДР и Узбекистана
В городе Арсеньев Приморского края произошла массовая драка с участием рабочих из Узбекистана и Северной Кореи, утверждают очевидцы. Кадры с места конфликта публикует Telegram-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока».
Судя по видео, драка между рабочими произошла прямо на стройке. В посте говорится, что узбеки «что-то не поделили» с северокорейцами, после чего толпы мужчин сошлись в поединке.
Во время драки оппоненты били друг друга кулаками и железными трубами. Пока неизвестно, есть ли среди участников конфликта пострадавшие.
Ранее в Екатеринбурге таксист-мигрант убил своего коллегу во время стычки на дороге.