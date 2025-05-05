Москвичам посоветовали использовать Wi-Fi из-за проблем с мобильной связью

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«Билайн»: мобильная связь в Москве может работать с перебоями

В Москве могут возникать перебои в работе мобильной связи по не зависящим от операторов причинам, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Билайн».

Для доступа в интернет мобильный оператор рекомендовал пользователям использовать Wi-Fi, а для голосовых звонков — функцию VoLTE в настройках смартфона.

В понедельник утром россияне массово жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета. Наибольшее число жалоб поступило из столицы и Московской области.

Согласно данным сайта Downdetector.su, 90% пользователей «Билайна» пожаловались на общий сбой в работе мобильной связи, еще 8% — на сбой в работе мобильного приложения.