Москвича задержали за сбор данных о бойцах ВС РФ для Украины

45-летний житель Москвы по заданию украинских спецслужб собирал данные о местах жительства и автомобилях российских военных. Его задержали сотрудники ФСБ, сообщает ТАСС .

По данным правоохранителей, москвич инициативно связался с украинскими спецслужбами и представителями запрещенной на территории РФ украинской террористической организации.

По их заданию фигурант собирал сведения о месте жительства и автомобилях российских военных. Также он планировал устроить диверсию на ж/д станции Московского региона. Помимо этого, фигурант хотел вступить в ряды ВСУ и воевать против ВС РФ.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ст. 275 УК РФ (государственная измена). Его поместили в СИЗО. Мужчине грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Тамбове задержали мужчину по подозрению в госизмене и финансировании терроризма. Он передавал сведения о военных объектах и переводил деньги проукраинской организации.

