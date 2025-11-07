В Тамбове задержан мужчина по подозрению в госизмене и финансировании терроризма

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который, по данным следствия, передавал сведения о военных объектах и переводил деньги проукраинской организации, сообщает «Царьград» .

ФСБ России сообщила о задержании жителя Тамбовской области 1987 года рождения. Мужчину подозревают в государственной измене и финансировании терроризма. По данным следствия, он вступил в переписку с украинским блогером, который действовал под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины.

Общение происходило через мессенджер Telegram. В ходе переписки задержанный передавал собеседнику сведения о местах дислокации российских военных подразделений, участвующих в специальной военной операции. Кроме того, он переводил деньги на нужды одной из запрещенных в России проукраинских организаций.

Операцию по задержанию провели сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии. Мужчину арестовали с поличным и доставили в следственное управление. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Финансирование терроризма».

Следствие установило, что подозреваемый действовал по собственной инициативе и самостоятельно вышел на связь с украинскими спецслужбами. Сейчас проверяется его возможная причастность к другим эпизодам передачи информации или поддержки запрещенных структур.

ФСБ напомнила, что украинские спецслужбы продолжают искать через интернет людей, готовых к предательству или провокациям против России. Ведомство призвало граждан быть бдительными и сообщать о подозрительных контактах в правоохранительные органы.

За государственную измену и финансирование терроризма предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.