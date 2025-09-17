сегодня в 12:48

Москвича арестовали за мастурбацию в вестибюле станции метро «Саларьево»

Извращенец прилюдно мастурбировал в вестибюле станции столичного метро «Саларьево». Он получил за это 15 суток ареста, сообщает «Осторожно, Москва» .

Странного мужчину заметили в вестибюле станции утром 11 сентября. Он прикрыл паховую часть курткой, а затем стал трогать свой половой орган. На это обратили внимание прохожие, которые вызвали полицию.

Москвича задержали, он признал свою вину. Мужчина просил назначить ему наказание в виде штрафа.

Однако суд не удовлетворил его просьбу. Он арестовал извращенца на 15 суток.

Ранее извращенец предлагал прохожей в Москве заняться сексом и мастурбировал при ней. Суд арестовал мужчину на 10 суток.