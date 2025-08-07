Извращенец предлагал прохожей в Москве заняться сексом и мастурбировал при ней

В Москве мужчина пристал к прохожей, настойчиво предлагая ей заняться с ним сексом. Когда девушка отказала, извращенец разделся и начал мастурбировать при ней, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в Кузьминках. Девушка шла ночью по улице, когда к ней внезапно подошел Алтынбек У. Он стал склонять прохожую к интиму.

Девушка сказал «нет», однако это не подействовало на неадеквата. После отказа он снял с себя всю одежду и приступил к самоудовлетворению прямо на глазах у прохожей. Пострадавшая вызвала полицию.

Правоохранители задержали хулигана, составили на него административный протокол. Суд арестовал Алтынбека на 10 суток.

Ранее москвичка пожаловалась на мужчину, который снимал ее под юбкой на эскалаторе в метро. Она сумела сфотографировать злоумышленника и обратилась в полицию.