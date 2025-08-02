Полиция ловит извращенца: москвичку снимали под юбкой в метро

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Москвичка написала заявление на мужчину, снимавшего ее под юбкой в метро

Жительница Москвы обратилась с заявлением в полицию с жалобой на мужчину, который снимал ее под юбкой на эскалаторе в метро, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Как рассказала девушка, инцидент произошел 29 июля в подземном переходе на станции метро «Мичуринский проспект». Когда она спускалась по эскалатору, то почувствовала, что ее кто-то задел ногой. Обернувшись, москвичка увидела мужчину, который убирал телефон.

Девушка сделала мужчине замечание, но он быстро поднялся по эскалатору. Она успела догнать злоумышленника и сделать его фото.

После случившегося москвичка обратилась с заявлением в правоохранительные органы.