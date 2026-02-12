Москвич выплатит 360 тыс рублей штрафа за публикации со свастикой в соцсети

Мировой судья Ярославского района Москвы приговорил к штрафу мужчину, который 12 раз опубликовал свастику на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Фигуранта признали виновным в публичной демонстрации нацистской атрибутики (ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ).

По данным следствия, он разместил несколько постов с изображением свастики на своей странице в соцсети. Всего мужчина обвинялся в совершении 12 таких административных правонарушений.

Его приговорили к наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей за каждое правонарушение. В итоге он должен выплатить в общей сумме 360 тыс. рублей.

Ранее в Зеленограде осужденный педофил-слесарь нарисовал на металлической детали свастику и получил штраф по делу о демонстрации нацистской символики.

