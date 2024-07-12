Москвич, у которого разорвалось легкое от баллона с газом, пребывал в депрессии

Юноша, у которого разорвалось легкое из-за баллона с гелием, находился в депрессии. Он учился на режиссера, однако вылетел из университета, сообщает «Московский комсомолец».

Сам парень уверял, что его отчислили из-за странного педагога. Из-за долгов юноша впал в депрессию и общался с искусственным интеллектом. Ему несостоявшийся режиссер задавал вопросы, как ему дальше жить, когда абсолютно ничего не хочется.

Своей девушке парень говорил, что купил баллон с гелием, чтобы надуть шарики и сделать ей сюрприз.

У жителя столицы взорвалось легкое после того, как он попытался вдохнуть веселящий газ из баллона. Из-за высокого давления внутренний орган разорвало на куски, мужчина скончался на месте. Трагедия произошла 10 июля.