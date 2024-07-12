Легкое разорвалось у мужчины в Москве после того, как он вдохнул газ из баллона

У жителя столицы взорвалось легкое после того, как он попытался вдохнуть веселящий газ из баллона. Из-за высокого давления внутренний орган разорвало на куски, мужчина скончался на месте, сообщает SHOT .

Трагедия произошла 10 июля. Девушка вернулась после работы домой на съемную квартиру в районе Медведково и увидела, что на полу в комнате лежит тело ее молодого человека, а рядом с ним — гелиевый баллон. Жительница вызвала экстренные службы, однако врачи не смогли ничего сделать, поскольку мужчина умер от разрыва легкого.

Девушка предположила, что ее бойфренд мог купить баллон, чтобы надуть воздушные шары и украсить квартиру. По факту произошедшего проходит проверка.

Погибший не имел работы и приехал в столицу из Брянска. Его девушка работает продюсером в компании «Союзмультфильм».