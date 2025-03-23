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Москвич сгорел заживо в автомобиле после попадания дрона ВСУ под Ростовом

Житель Москвы заживо сгорел в автомобиле, в который попал украинский беспилотник в Морозовском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Искренние соболезнования родным и близким», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что 42-летний москвич возвращался домой из Краснодарского края. Родным погибшего будет оказана материальная помощь.

Губернатор добавил, что на месте происшествия продолжают работать взрывотехники и правоохранительные органы.

Ранее прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом в Ростове-на-Дону.