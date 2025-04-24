Москвич пытался ночью сжечь здание ФСБ на Лубянке
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Сотрудники полиции задержали 25-летнего жителя столицы Егора Г., который пытался поджечь здание ФСБ на Лубянке. Москвич утверждает, что поджечь здание его вынудили неизвестные по телефону, сообщает Baza.
Инцидент произошел около 03:00 23 апреля. Житель Москвы поджег литровую бутылку с горючей жидкостью и бросил в здание ФСБ. Однако огонь не разгорелся и потух спустя пару минут.
Через 2 часа подозреваемого задержали. В ходе допроса Егор признался, что поджечь здание его убедили неизвестные, которые по телефону угрожали мужчине, что в отношение него будет возбуждено уголовное дело за финансирование украинской армии.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм).
Ранее 13-летний подросток поджег дверь полицейского участка в Москве по заданию украинских мошенников.