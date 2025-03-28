Москвич подрался с тремя дверьми и внезапно уснул, но его разбудила Росгвардия

Москвич подрался с тремя дверьми, чтобы поспать в кафе

В Москве 50-летний мужчина расколотил дверь и ворвался в кафе. В заведении он продолжил драки с проемами, пока не нашел диван и не уснул, сообщает «МК: срочные новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Мужчина вступил в схватку с неодушевленным соперкником на Кутузовском проспекте. На опубликованных кадрах можно заметить, как горожанин яростно колотит стеклянную дверь и бросает в нее предметы. После того, как «враг» был повержен, россиянин проник в кафе и начал разбивать другие двери.

По итогу мужчина нашел в заведении диван, прилег на него и уснул. Его сон прервали бойцы Росгвардии, которые и задержали агрессивного жителя.

Ранее росгвардейцы помогли курьеру, который застрял на дереве в центре Москвы.