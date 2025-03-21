Росгвардия удивилась: курьер застрял на дереве в центре Москвы

Курьер застрял на дереве в Хохловском переулке в Москве. Мужчину вызволили из западни при помощи сотрудников Росгвардии и МЧС, сообщает «Осторожно, Москва» .

Доставщик выполнял заказ в центре Москвы. После сделанной работы мужчина хотел покинуть здание, однако не смог этого сделать из-за захлопнувшейся двери. Тогда курьер через окно вылез на крышу и забрался на дерево, но слезть с ветки у него не получилось.

Сотрудника доставки заметили росгвардейцы. Правоохранители вызвали спасателей, которые приехали с лестницей и помогли курьеру спуститься.

Предварительно, доставщик не пострадал.