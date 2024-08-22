Москвич подлил средство для очистки труб в шампунь своей жене

Москвичка получила химические ожоги в результате подлитого средства для очистки труб в шампунь и умывалку. Женщина подозревает мужа, с которым живет вместе, но находится в стадии развода, сообщает Baza .

Инцидент произошел 18 августа. После мытья головы Анна (имя изменено) почувствовала резкий химический запах. Она проверила шампунь, который оказался странного цвета. В рамках эксперимента женщина добавила в него средство для очистки труб и цвет получился идентичным.

Затем перед сном Анна умылась специальным средством и легла спать, однако ее кожа начала гореть, а глаза щипать. Оказалось, что и в умывалку кто-то добавил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у Анны химическое раздражение конъюнктивы глаза.

По мнению пострадавшей, во всем виноват ее супруг. Женщина рассказала следователям, что разводится с мужем, который неоднократно устраивал ей различные подлости. При этом из-за троих детей Анна не может съесть в отдельную квартиру. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Ранее стало известно, что 25-летний житель Балашихи полгода травил мать и отчима, подсыпая яд в еду. Потерпевшие заподозрили неладное после ухудшения самочувствия и обратились за медицинской помощью.