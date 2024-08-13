Москвич отказался отдавать бывшей девушке купленный ей фен Dyson и сумки Dior

После расставания с мужчиной москвичка попыталась разделить с ним нетипичное имущество — йоркширского терьера, фен бренда Dyson, нижнее белье, а также резинки для волос и другие вещи, которые он удерживал у себя, сообщает РИА Новости .

В августе 2023 года девушка написала заявление в полицию. В нем она указала, что бывший мужчина незаконно отказывается отдавать принадлежащие ей вещи.

Работники правоохранительных органов не стали открывать уголовное дело. Однако жительница столицы подала на бывшего возлюбленного в суд. В иске москвичка указала, какое ее имущество незаконно удерживает у себя бывший мужчина. Помимо фена Dyson и собаки, она оставила в квартире у экс-возлюбленного дорогие подвески Tiffani, сумки Dior и ряд других дорогостоящих предметов.

Разбирательства длились год. Однако в итоге суд заставил бывшего мужчину вернуть женщине ее дорогостоящие вещи.

Ранее сообщалось, что на Кубани отвергнутый муж зарезал молодую супругу. В момент убийства из квартиры был слышен крик пятимесячного ребенка.