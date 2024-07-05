«Кровью залило подъезд»: на Кубани отвергнутый муж зарезал молодую супругу

На Кубани мужчина зарезал жену и пытался покончить с собой

На Кубани 27-летний мужчина зарезал свою 21-летнюю супругу в подъезде многоквартирного дома. В момент убийства из из квартиры был слышен крик пятимесячного ребенка, сообщает kp.ru .

Трагедия произошла в городе Лабинск. Спортсмен Владимир Л. и красавица Диана познакомились почти 2 года назад. Мужчина сделал девушке предложение и она согласилась. Диану не смутило, что Владимир привлекался к уголовной ответственности. Также ее предупреждали, что после употребления алкоголя Владимир становится буйным и неуправляемым.

«Когда трезвый, адекватный парень, здравомыслящий, без какой-либо агрессии. Как только выпивал, его несло, становился вспыльчивым, матерился, махал кулаками. Я Диану предупреждала», — рассказывает знакомая погибшей Ольга.

После свадьбы влюбленные ждали пополнение и в начале текущего года у пары родился мальчик. Спустя некоторое время Владимир начал изводить супругу. Терпение Дианы кончилось, она собрала вещи и забрала сына. По словам соседей, после расставания Владимир не давал прохода Диане, часами ждал ее у подъезда, чтобы поскандалить.

Утром в день убийства в многоэтажке было тихи, однако после 10:00 на весь подъезд раздался громкий детский плач. Соседка вышла на лестничную площадку и увидела пол и пролет, которые были залиты кровью. След вел в квартиру Дианы, где и надрывался малыш.

На место были вызваны сотрудники полиции и бригада скорой помощи. По словам очевидцев, они не слышали ни криков, ни скандалов. Полицейские взломали входную дверь и обнаружили тело Дианы с ножевыми ранениями области шеи и груди. Владимир также находился в квартире и пытался покончить с собой. Его госпитализировали в медучреждение.

Как рассказал один из очевидцев, Диана пыталась сбежать от Владимира и вышла на лестничную клетку, однако он затащил девушку обратно в квартиру. Врачи боролись за жизнь Владимира, но он скончался после операции.

В настоящее время пятимесячный ребенок находится на попечении медиков, пока мать девушки занимается организацией похорон. Прощание с Дианой состоится 5 июля в Лабинске.

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