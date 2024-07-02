«Была девственницей»: 23-летняя следователь из Сочи покончила с собой после изнасилования

23-летняя следователь Мария Клочкова покончила с собой в кабинете отдела полиции Хостинского района Сочи. Как выяснилось, молодая сотрудница была изнасилована, однако в этом деле гораздо больше вопросов, чем ответов, сообщает runews24.ru .

Девушка с отличием закончила Краснодарский университет МВД, после чего ее направили на службу в Сочи. Она проработала всего 4 месяца, когда коллеги обнаружили ее тело в личном кабинете.

Как выяснилось, за несколько недель до трагедии Мария попала в тяжелом состоянии в больницу. Врачи диагностировали у девушки разрыв девственной плевы и обильное кровотечение. Ей провели сложную операцию — половые органы фактически пришлось сшивать.

Сотрудница отмечала ранее День Уголовного розыска с коллегами. При этом она не любила шумные праздники и не особо хотела идти на мероприятие. Однако мама сказала, чтобы дочь развеялась и отдохнула от работы. Мария должна была вернуться после вечеринки домой, однако родители ее так и не дождались.

Родственники стали искать дочь и нашли ее в больнице. Медики сообщили, что у нее «уголовная травма». Когда Клочкова пришла в себя, то она стала молчать — не рассказывала близким подробности того дня и часто плакала. Никто не мог понять, что произошло — врачи также сохраняли молчание. Близкие стали сами разбираться в произошедшем и по крупицам собирать информацию об инциденте.

Тем злополучным вечером девушка по неизвестным причинам после праздника вместе с молодым оперативником оказалась в отеле. Мужчина пригласил ее в номер якобы поболтать. Маша согласилась, но ее близкие уверены, она была не в себе — по их версии девушке в стакан что-то подсыпали.

Сестра девушки сообщила, что Мария была девственницей — она была крайне избирательна и не сразу доверяла молодым людям.

«Такие травмы, которые были у сестры, не могут быть от секса по обоюдному согласию», — заявила Анна.

В конце-концов Мария призналась, что была изнасилована. Заявление в полицию она писать не стала, так как не хотела огласки. Позже она совершит суицид прямо на рабочем месте. В итоге дело так и не было возбуждено, а предполагаемый насильник остался на воле.