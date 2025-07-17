В лесах Сергиева Посада провели комплекс санитарно-оздоровительных мероприятий

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На территории округа, в лесах, расположенных в окрестностях населенных пунктов, проводится очистка от неликвидной древесины, а это удаление погибших и аварийных деревьев. Для этого делают сплошные и выборочные санитарные рубки. На данный момент очищены уже более 100 га. Работы ведутся вблизи населенных пунктов и вдоль дорог, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий предотвратит распространение вредителей, болезней леса, а также снизит пожарную опасность.

«Санитарно-оздоровительные мероприятия необходимы для сохранения лесов, защиты его от пожаров, распространения болезней, поддержания его в чистоте. Работы проводятся с соблюдением всех технологий, правил соблюдения пожарной опасности, в полном соответствии с техническим заданием» — отметила директор-лесничий Сергиево-Посадского филиала Наталья Галкина.

После проведения сплошных санитарных рубок планируется посадка новых лесных культур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.

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