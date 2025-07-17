В Лобне начались работы по благоустройству пруда «Москвич»

Специалисты приступили к очистке водоема площадью более 2 га в Лобне. В работах задействованы 9 сотрудников, ручной инструмент и специализированная водная техника. Собранный мусор будет своевременно вывозиться. Ориентировочный срок завершения этапа — начало августа, сообщает пресс-служба администрации округа.

В осенне-зимний период начнется обустройство прилегающей территории.

В планах:

зоны для пляжного и тихого отдыха,

детская площадка,

кафе с верандой и пирсом,

лодочная станция,

мостик на остров со смотровой площадкой и световой инсталляцией.

В Лобне также ведутся работы по реконструкции парка Защитников Москвы. В центре обновленного сквера — мемориальная часть, где установят макет «Лобненский рубеж обороны Москвы на 2 декабря 1941 года». Кроме того, в сквере появятся детская площадка, спортивные комплексы для волейбола и стритбола, а также дорожки для велосипедистов и бегунов. Для владельцев собак создадут специализированную площадку для выгула животных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.

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