Москвич купил зефир с металлической стружкой во «ВкусВилле»

В магазине «ВкусВилл» на Беломорской улице в столице покупатель купил зефир, в котором обнаружил металлическую стружку, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Вчера во „ВкусВилле“ купили зефир, в нем металлическая стружка. Пишем сейчас жалобу в магазин, это последний кусок зефира, надеемся, что ничего не проглотили», — поделился покупатель.

Мужчина позвонил в магазин и списался с техподдержкой. Ему обещали разобраться в данном происшествии, снять оставшиеся упаковки зефира с продажи, но только в том случае, если будут аналогичные жалобы от других покупателей. Также клиенту вернут стоимость зефира бонусами.

Также мужчина планирует написать жалобу в Роспотребнадзор.

Ранее россияне массово отравились зефиром «Классический» из магазина «ВкусВилл». По их словам, бурление в животе начинается через 2–2,5 часа после употребления сладости.