Московского развратника наказали за очередной секс у всех на виду

В Москве мужчину арестовали за очередной секс у всех на виду

Жителя Москвы отправили под административный арест за публичный интим на Котельнической набережной, сообщает «Осторожно, Москва» . По данным издания, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за проявление сексуальной активности у всех на виду.

Как заявили в суде, москвич и его возлюбленная занимались любовью на набережной примерно в 13:00 четверга, 17 июля. После этого горожанина задержали, и на суде он раскаялся в содеянном.

Сейчас мужчина отбывает 10-дневный арест в спецприемнике. В статье не приводится информации о личности и возрасте арестанта, а также о том, была ли наказана его спутница.

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