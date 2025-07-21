Россиянам назвали сумму штрафа за громкий секс

Эксперт Бондарь: за громкий секс в ночное время можно получить штраф или иск

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что нарушение режима тишины, включая громкие звуки во время занятий сексом, может повлечь за собой административную ответственность и штраф в размере трех тысяч рублей, сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что в определенных ситуациях соседи имеют право даже обратиться в суд с требованием возмещения морального ущерба.

«Ночь, все спят, а у вас страстные моменты — громкие стоны, крики или даже звук кровати, бьющейся об стену. Соседи от такого не будут в восторге. За слишком громкие проявления супружеской близости в ночное время можно получить штраф или иск в суд. В большинстве регионов действует режим тишины. Если звуки из квартиры мешают соседям, это может считаться нарушением, и участковый вправе вынести предупреждение или даже штраф. Регионы могут устанавливать свои штрафы, например, в Московской области штрафы для жителей доходят до трех тысяч рублей», — отметил Бондарь.

Чтобы избежать проблем с соседями из-за громкого секса, можно усилить звукоизоляцию квартиры: например, повесить плотные шторы, постелить ковер или даже установить дополнительную перегородку, добавил эксперт. Иногда достаточно просто передвинуть кровать подальше от стены, общей с соседской квартирой.

Кроме того, по мнению Бондаря, можно перенести время интимной близости до наступления режима тишины.