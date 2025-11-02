Московского дизайнера Никиту Калмыкова избили и ограбили в туалете

Столичного модельера Никиту Калмыкова избили и ограбили в туалете неизвестные, угрожая подкинуть ему запрещенные вещества, сообщает 112 .

Пятеро неизвестных накинулись и избили молодого человека прямо в туалете. После потребовали перевести им 150 тыс. рублей, угрожая похищением и обещая подкинуть наркотики.

Шансов выбраться у Никиты не оставалось, пришлось выполнить все требования вымогателей. Он отправил им все свои деньги, после чего злоумышленники благополучно сбежали.

Спустя время Никита снял побои и рассказал обо всем в своих соцсетях. Но идти в полицию боится из-за угроз расправы со стороны неизвестных.

