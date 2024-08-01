Московский Ромео чуть не погиб, карабкаясь на второй этаж к экс-возлюбленной

В столице 33-летний мужчина попытался вернуть бывшую возлюбленную, взобравшись к ней через окно, но сорвался со второго этажа. За жизнь «московского Ромео» борются врачи, сообщает SHOT .

Мужчина приехал к бывшей девушке, чтобы помириться, но пара в очередной раз еще больше разругалась. Бывшая возлюбленная заперла дверь и отказалась пускать его в квартиру.

Тогда отчаянный мужчина решил проникнуть в дом через окно второго этажа, но сорвался и рухнул на землю. Девушка вызвала скорую помощь и полицию. Пострадавшего отправили в больницу, за его жизнь борются врачи.

Ранее мужчина выпал из катера во время его движения в акватории канала им. Москвы от причала Зарядье до Южного речного порта. По факту трагедии возбудили уголовное дело.