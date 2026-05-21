В Подмосковье подали 75 тыс заявлений на присвоение адреса

Жители Подмосковья с начала 2026 года направили более 75 тыс. электронных заявлений на присвоение и аннулирование адресов объектам недвижимости. Услуга доступна онлайн на региональном портале госуслуг и в приложении «Добродел», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Онлайн-услуга «Присвоение адреса» размещена на портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Кадастр и регистрация прав». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать муниципалитет и цель обращения, затем заполнить электронную форму. Перед отправкой рекомендуется проверить наличие адреса объекта в государственном адресном реестре.

Адрес, присвоенный решением уполномоченного органа, вносится в государственный адресный реестр. Заявление на аннулирование можно подать при прекращении существования объекта, присвоении нового адреса или отказе в осуществлении кадастрового учета.

Подать заявление на присвоение или аннулирование адреса также можно через мобильное приложение «Добродел». Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.