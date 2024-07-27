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Мужчина выпал из катера и потерялся в акватории канала им Москвы

Происшествия

Фото - © Telegram-канал Западного МСУТ СК России

Мужчина выпал из катера во время его движения в акватории канала им. Москвы от причала Зарядье до Южного речного порта, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Инцидент произошел 27 июля. Сейчас местонахождение пострадавшего уточняют.

По факту трагедии возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.