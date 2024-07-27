Мужчина выпал из катера и потерялся в акватории канала им Москвы Происшествия сегодня в 12:56 Фото - © Telegram-канал Западного МСУТ СК России

Мужчина выпал из катера во время его движения в акватории канала им. Москвы от причала Зарядье до Южного речного порта, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.