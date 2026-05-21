В Подмосковье запустили проверку предпенсионного возраста на госуслугах

Сервис автоматической проверки предпенсионного возраста заработал в онлайн-услуге по назначению ежемесячной выплаты льготникам в Подмосковье. Система сразу уведомляет заявителя о соответствии возрастным требованиям и помогает сократить число отказов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новый функционал добавили в услугу «Назначение ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» на региональном портале. Теперь система автоматически определяет, достиг ли заявитель предпенсионного возраста. Если возраст не соответствует требованиям, пользователь получает уведомление на экране до подачи заявления.

Услуга размещена в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Ее предоставляют бесплатно в течение семи рабочих дней.

Право на выплату имеют жители Московской области, относящиеся к льготным категориям: ветераны труда и военной службы, труженики тыла, реабилитированные лица, почетные доноры СССР и России и другие. Получатель должен быть зарегистрирован в регионе и не получать ежемесячную денежную выплату из федерального бюджета.

С 1 января 2026 года выплата назначается после достижения пенсионного возраста или оформления пенсии по старости. При этом ветераны труда и почетные доноры России и СССР могут оформить ее раньше — при достижении предпенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Правило действует для тех, кто достиг указанного возраста до 31 декабря 2025 года включительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.