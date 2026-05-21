В Подмосковье наградили 11 победителей конкурса «Земский почтальон»

В Московской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Земский почтальон» и наградили 11 сотрудников «Почты России». В 2026 году на участие подали более 200 заявок. , сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Отборочный этап второго Всероссийского конкурса стартовал 2 марта. Участвовать могли специалисты Почты России со стажем работы не менее одного года. По итогам рассмотрения заявок региональная комиссия определила 11 победителей.

Награды получили Алла Селиверстова из Орехово-Зуево, Наталья Каухер из Одинцово, Лариса Каткова из Ступино, Евгения Шмидт из Наро-Фоминска, Ольга Мартынова из Дмитрова, Ирина Шувалова из Домодедово, Юлия Иванова из Красногорска, Надежда Капустина из Воскресенска, Галина Матвеева и Ирина Челядинова из Клина, а также Марина Симонова из Талдома.

«Почта ценит своих почтальонов и гордится каждым из них! Сегодня мы особенно рады поздравить Марину Симонову, которая успешно прошла региональный этап конкурса в Московской области и стала финалисткой. Команда будет активно поддерживать ее в финале», — рассказала директор управления федеральной почтовой связи Московской области Ольга Плисова.

Всероссийский конкурс «Земский почтальон — 2026» организован федеральным партийным проектом «Единой России» «Российское село» при поддержке Почты России, федеральных почтовых операторов, Минсельхоза России, Минцифры России и профсоюза работников связи России.

С 4 по 25 мая в социальной сети «ВКонтакте» проходит общественное голосование в номинации «Народный почтальон» среди кандидатов, отобранных региональными комиссиями. Финал конкурса состоится 26 мая в Москве, победителей определят федеральное экспертное жюри и участники онлайн-голосования.

