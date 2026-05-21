В Подмосковье пассажиры совершили 35 млн поездок по «Тройке»

Пассажиры ЦППК за три года совершили около 35 млн поездок по «Кошельку» карты «Тройка» на Павелецком и Ярославском направлениях. Сервис действует с мая 2023 года и позволяет оплачивать проезд без покупки отдельного билета, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Оплата проезда «Тройкой» на пригородных маршрутах избавляет пассажиров от необходимости оформлять билеты в кассах и автоматах. Для прохода достаточно приложить карту к турникету или валидатору на входе и выходе со станции.

«Карта «Тройка» работает на Павелецком и Ярославском железнодорожных направлениях с мая 2023 года. Если в первый год ею в среднем пользовались 570 тыс. пассажиров в месяц, то с начала 2026 года показатель превысил 1,2 млн. Совместно с ЦППК мы продолжаем развивать единую билетную систему в столичном регионе», — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Первый заместитель генерального директора ЦППК Владимир Булак подчеркнул, что абсолютным лидером стало Ярославское направление — более 26 млн поездок за три года.

«Люди ценят возможность использовать одну карту для всего городского транспорта и не тратить время на покупку билета перед каждой поездкой. Мы продолжим развивать такие сервисы», — отметил Булак.

Полная стоимость проезда при оплате «Кошельком» соответствует обычному билету. При входе списывается 61 или 71 рубль в зависимости от тарифной зоны, окончательный расчет производится по итогам поездки. Для корректной работы карту необходимо валидировать на входе и выходе, иначе она может быть временно заблокирована. Разблокировать ее можно в пригородной кассе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.