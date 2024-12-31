Московский предприниматель портит жизнь бывшим сотрудникам-россиянам в Таиланде

Более 10 россиян, которые отправились в Таиланд зарабатывать деньги, обратились в посольство РФ с жалобой на предпринимателя из Москвы. Мужчина, по их словам, бьет их, крушит автомобили и мопеды из-за отказа работать на него, сообщает Mash .

В 2018 году Алексей запустил собственную школу плавания на Пхукете. Соискателям из России он пообещал высокую заработную плату, разрешение на работу и визу. Дальше слов дело не зашло, и от него начали увольняться люди.

Тогда бизнесмен у одних работников отобрал паспорт, на других напал с кулаками рядом с учреждением конкурентов, третьим повредил автомобили и мопеды. Некоторые пострадавшие уверяют, что обнаружили в своих машинах маячки. Используя их, Алексей якобы устроил слежку.

В посольстве после жалоб россиян заявили, что московский предприниматель «давно покинул остров». Однако пострадавшие убеждают, что до сих пор видят его на Пхукете. Местные правоохранители ведут расследование.

Ранее в Таиланде туристку из России насквозь проткнула железная балка.