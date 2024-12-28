В Таиланде туристку из РФ насквозь проткнула железная балка

Российская туристка ехала на мопеде в Таиланде, когда через ее тело насквозь прошла железная балка. Сейчас девушка в больнице, ее состояние оценивается как тяжелое, сообщает SHOT .

Евгений и Светлана, супруги из Нижнего Новгорода, вместе с родственниками прилетели отдыхать на Пхукет 21 декабря. Молодые люди взяли в аренду мопед и поехали смотреть на достопримечательности.

Когда пара возвращалась обратно, в девушку из проезжающего мимо грузовика отлетел металлический 3-метровый швеллер. Железная балка сбила Светлану с мопеда и прошла насквозь через ее ногу. Кроме того, у пострадавшей — открытый перелом пальцев правой руки. Россиянка, истекая кровью, лежала на асфальте, а супруг пытался ей помочь.

Светлану госпитализировали, но в больнице начали выяснять все про медстраховку, а потом потребовали деньги. Только когда все вопросы были решены, началось лечение россиянки. Однако теперь страховая заявила, что лимит на медицинские манипуляции закончился. Пара должна больнице 1,3 млн рублей.