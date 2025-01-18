Московские врачи спасли туристку, которую покусала китайская обезъяна

Врачи столичной клиники им. Кончаловского спасли туристку, которую укусила обезьяна во время экскурсии в китайской провинцию Хайнань, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

На опубликованных кадрах видно, как жительница Зеленограда сидит на лавочке рядом с обезьяной. Затем девушка тянет к обезьяне правую руку и в этот момент животное кусает ее.

Пострадавшая обратилась в местный медпункт, где ей оказали медицинскую помощь, а затем отправили на вакцинацию. На обратном пути в Россию у девушки вновь распухла и покраснела рука. Сотрудники московской клиники им. Кончаловского оказали ей помощь и поставили прививку от бешенства.

«С учетом начатой в Китае вакцинации медики выполнили вторую прививку, расписали схему дальнейшей антибиотикотерапии и перевязок. Дальше ее ждет еще 4 укола», — заявили в медучреждении.

Представитель больницы добавил, что в настоящее время пациентка самостоятельно продолжает курс приема антибиотиков и обрабатывает места укусов и царапины зеленкой.

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