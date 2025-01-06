В Красноярске собака вцепилась в лицо 12-летнему мальчику, кормившему ее сосисками

В Красноярске бездомная собака вцепилась в лицо 12-летнего мальчика, который кормил ее сосисками. Пострадавшего ребенка госпитализировали и прооперировали, сообщает Газета.ru .

По данным Telegram-канал «Преображенский Красноярск Preo_24», инцидент произошел на улице Авиаторов.

Мальчик увидел собаку из продуктового магазина и решил покормить ее сосисками. В процессе кормления животного одна из сосисок упала и мальчик потянулся за ней, но в этот момент собака укусила его за лицо и руку.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу. Врачи уже прооперировали мальчика.

Правоохранительные органы подтвердили информацию и начали проверку по факту нападения бездомной собаки на несовершеннолетнего.

Ранее домашняя собака без намордника напала на ребенка в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело.