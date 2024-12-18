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Бастрыкин заинтересовался делом о нападении собаки на ребенка в Подмосковье

В подмосковном Дедовске на ребенка напала домашняя собака, находившаяся на самовыгуле. Обстоятельствами случившегося заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, ему предоставят доклад о ходе проверки по факту случившегося, сообщает пресс-служба СК РФ .

По факту нападения домашней собаки на ребенка уже возбудили уголовное дело. Исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ярослав Яковлев доложит Бастрыкину о ходе расследования.

По данным соцсетей, домашняя собака гуляла без намордника. При нападении она порвала куртку ребенка, сам мальчик не пострадал.

Ранее сообщалось, что жители Подольска жалуются на агрессивных бездомных собак. Животные нападают на людей на неоживленных территориях.