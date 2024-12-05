Жители Подольска жалуются на стаи агрессивных собак, нападающих на людей

Жители Подольска массово жалуются на стаи агрессивных и бродячих собак, нападающих на прохожих. Горожане боятся отпускать детей из дома, а сами стараются избегать малолюдных улиц в вечернее время, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Недавно стая собак напала на женщину и прокусили ей ногу. В настоящее время горожанка проходит курс прививок от бешенства.

Подольчане рассказали, что особенно остро проблема с агрессивными животными стоит в районе детсадов «Росинка» и «Сударушка», домов № 30а, № 30б, № 41 на улице Плещеевская, дома № 11 по адресу Суворова и предприятия «Подольскогнеупор».

«Люди идут со справками в полицию, но их разворачивают и говорят, что ничего не могут сделать, так как собаки бесхозные», — рассказала местная жительница.

Горожане утверждают, что на их жалобы сотрудники администрации отвечают формальными отписками и требуют справки, подтверждающие агрессивность животных, так как все они с идентификационными бирками.

Как отметили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в ноябре от жителей поступило 11 обращений, в результате чего были отловлены 5 собак. В районе детсадов «Росинка» и «Сударушка» обитают 2 стерилизованные собаки с идентификационными метками. При проверке бешенство у собак не выявлено. С сентября жалобы на них также не поступали.