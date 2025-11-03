Московские врачи достали 20-сантиметровый огурец из заднего прохода студента

Происшествия

Фото - © Telegram-канал Mash

Московского студента увезли в больницу с 20-сантиметровым огурцом в заднем проходе. Молодой человек поместил его туда из-за спора, чтобы выиграть у одногруппника стипендию, сообщает Mash.

В результате огурец застрял в заднем проходе. Достать его самостоятельно не вышло, и студент позвонил в скорую помощь.

Молодого человека увезли в больницу и провели операцию.

Ранее доктора достали огромный огурец из 21-летней жительницы Уфы. Овощ оказался в прямой кишке из-за экстремальных любовных игр.

