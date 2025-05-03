Мошенники воруют деньги у россиян под видом сотрудников маркетплейсов

Телефонные аферисты воруют деньги у россиян, представляясь работниками маркетплейсов. По новой схеме обмана средства украли у 75-летней жительницы района Выхино-Жулебино в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Аферист позвонил женщине и представился работником маркетплейса. Он отметил, что даме прислали посылку. Чтобы оформить доставку домой, мужчина попросил продиктовать ему код из смс. После этого разговор был завершен.

Через некоторое время пенсионерке прислали сообщение в мессенджере. В нем было написано, что якобы злоумышленники зашли на ее аккаунт на «Госуслугах». Также аферисты оставили «номер техподдержки», на котором даме «помогут предотвратить мошенничество».

Женщина позвонила, и ее перевели на разговор с фейковым работником финмониторинга. Аферист напугал пенсионерку тем, что ее деньги похитят и сделают пожертвование недружественной стране. Это якобы приведет к открытию против нее уголовного дела.

Мошенник предложил женщине решить вопрос по-другому — «задекларировать средства», иначе ее ждет обыск. Пенсионерка согласилась.

Она рассказала аферистам, сколько у нее есть денег, затем открыла банковскую карту, скачала приложение и отправила на «безопасный счет» около 1,2 млн рублей. После обмана, женщине снова позвонили аферисты. Они сказали, что неизвестные пытаются открыть кредит на нее на восемь млн рублей и потребовали внести половину.

Женщина попыталась занять средства у дочери, и та поняла, что ее обманывают.