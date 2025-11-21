Мошенники украли личность россиянки, чтобы обманывать туристов по всему миру
Жительница Тюмени Полина К. показала данные своего паспорта мошенниками в Telegram. Они украли ее личность и теперь разводят других людей по всему миру, предлагая от ее имени арендовать недвижимость, сообщает Baza.
Полина нарвалась на мошенников во время путешествия на остров Бали. Перед поездкой она захотела арендовать байк, а для экономии решила сделать это через Telegram-каналы.
Она связалась с менеджером по аренде мототранспорта Кристиной. Девушка вежливо ответила на все вопросы, а в какой-то момент отправила Полине якобы свой паспорт и попросила девушку сделать то же самое «для составления договора».
После выполнения всех условий сделка была заключена. Полина перевела аванс, но по приезде на Бали поняла, что менеджер больше не выходит с ней на связь. Затем переписка с Кристиной и вовсе удалилась.
После этого от имени Полины в соцсетях и мессенджерах стали появляться фейковые предложения об аренде квартир в России, предоставлении трансфера в Стамбуле и Италии, а также услуги по обмену валюты в Анталии. Мошенники везде прикрепляли фото паспорта девушки.
Россиянка обратилась в полицию. Однако злоумышленники все еще не найдены, они продолжают обманывать людей от ее имени. Девушке пришлось сменить и фамилию, и документы.
Ранее россиянка отправила свои откровенные снимки фотографу на ретушь, однако эти фото оказались у мошенников. Она считает, что злоумышленники специально отслеживают сайты ню-фотографов, чтобы потом обманывать их клиентов.
