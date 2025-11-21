Мошенники украли личность россиянки, чтобы обманывать туристов по всему миру

Жительница Тюмени Полина К. показала данные своего паспорта мошенниками в Telegram. Они украли ее личность и теперь разводят других людей по всему миру, предлагая от ее имени арендовать недвижимость, сообщает Baza .

Полина нарвалась на мошенников во время путешествия на остров Бали. Перед поездкой она захотела арендовать байк, а для экономии решила сделать это через Telegram-каналы.

Она связалась с менеджером по аренде мототранспорта Кристиной. Девушка вежливо ответила на все вопросы, а в какой-то момент отправила Полине якобы свой паспорт и попросила девушку сделать то же самое «для составления договора».

После выполнения всех условий сделка была заключена. Полина перевела аванс, но по приезде на Бали поняла, что менеджер больше не выходит с ней на связь. Затем переписка с Кристиной и вовсе удалилась.

После этого от имени Полины в соцсетях и мессенджерах стали появляться фейковые предложения об аренде квартир в России, предоставлении трансфера в Стамбуле и Италии, а также услуги по обмену валюты в Анталии. Мошенники везде прикрепляли фото паспорта девушки.

Россиянка обратилась в полицию. Однако злоумышленники все еще не найдены, они продолжают обманывать людей от ее имени. Девушке пришлось сменить и фамилию, и документы.

Ранее россиянка отправила свои откровенные снимки фотографу на ретушь, однако эти фото оказались у мошенников. Она считает, что злоумышленники специально отслеживают сайты ню-фотографов, чтобы потом обманывать их клиентов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.