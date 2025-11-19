Россиянка случайно отправила откровенные фото мошенникам

Россиянка отправила свои откровенные снимки фотографу на ретушь, однако эти фото оказались у мошенников, сообщает SHOT .

Блогерша Ксения хотела подарить откровенную фотосессию в подарок для своего мужа. При этом фото 33-летняя россиянка нигде не публиковала, только рассказала о подарке 18+ в блоге и отметила там фотографа.

Через месяц ей написала фотограф, которая провела фотосессию, и попросила дать линк на фотки для того, чтобы якобы «доработать ретушь». Девушка отправила ссылку, а потом нашла контакт настоящего фотографа и поняла, что на самом деле переписывалась с фейком.

Она считает, что это могли быть мошенники, отслеживающие сайты ню-фотографов.

Ранее преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников объяснил, что комбинация номера телефона и банковской карты позволяет мошенникам проводить сложные атаки и повышает риск кражи средств.