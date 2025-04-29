Мошенники стали звонить россиянам по видео от имени губернатора

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Мошенники создали фейковый Telegram-аккаунт губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и стали звонить гражданам по видео от его имени. Если человек берет трубку, то с ним начинает говорить аферист, абсолютно непохожий на главу региона, сообщает ИА «Время Н» .

В своем Telegram-канале Никитин показал скриншоты фейкового аккаунта и лицо злоумышленника, который звонит нижегородцам от его имени.

«Новая версия меня по мнению мошенников. Всех прошу быть внимательнее, чем авторы этого лжеаккаунта», — написал руководитель Нижегородской области.

Ранее мошенники также создали фейковый аккаунт заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева, но написали его фамилию с ошибкой.